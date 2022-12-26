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Сегодня, 10:00

Шеф-повар дала рецепты 3 быстрых супов

Ольга Стрельникова
Крем-суп из брокколи.
Фото Freepik
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Шеф-повар Бенита Стрельченко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что, не тратя много времени, можно приготовить полезный и вкусный суп, не хуже, чем в ресторане. На выбор специалист предложила 3 варианта: суп-пюре из цветной капусты, суп из шпината и суп-пюре из тыквы.

С рецептами и способом приготовления можно ознакомиться в полной версии материала в «СЭ».

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Питание
Рецепты
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