Шеф-повар рассказала о закусках, которые помогут заменить десерт

Шеф-повар Бенита Стрельченко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, как приготовить простые и вкусные закуски, которые, помимо прочего, могут заменить полноценный десерт.

К примеру, удивите гостей нутом, запеченным с корицей и сиропом топинамбура. Сироп топинамбура по желанию можно заменить финиковым.

Также с финиками шеф-повар дала отдельный рецепт — их эксперт предложила нафаршировать. Поэтому финики потребуются большие — королевские.

Подробные рецепты этих двух десертных закусок читайте в полной версии материала в «СЭ».