Сомнолог дала советы по улучшению качества сна на фоне стресса

23 ноября, 20:30
Сомнолог Татьяна Сурненкова поделилась советами по управлению стрессом для повышения качества сна.
«Стресс влияет на работу пищеварительной системы. Кишечник наполнен нервами и бактериями, которые взаимодействуют с мозгом, чтобы регулировать настроение и способствовать общему физическому здоровью. Стрессовые моменты могут помешать этому «общению», что приведет к боли, вздутию живота и другим видам желудочно-кишечного дискомфорта», — приводит Life.ru слова Сурненковой.
Эксперт заявила, что в таких случаях лучше не есть небольшими порциями, а сократить прием пищи до трех раз в день, при этом сделать их полезными и сбалансированными. Желательно исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать соленой и острой пищи, добавить продукты, богатые триптофаном, из которых в организме образуется гормон сна — мелатонин. К ним относятся шпинат, курица, сыр и молочные продукты.
«Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. Эти стимуляторы могут держать вас в тонусе, когда наступает ваше обычное время для сна», — отметила Сурненкова.
Также сомнолог добавила, что не рекомендует употреблять алкоголь на ночь, потому что в таких случаях сон может длиться нестабильно и переходить из стадии в стадию — из сна в бодрствование из-за того, что тело перерабатывает и расщепляет алкоголь.
«Избегайте всего, что вызовет неприятные эмоции. Особенно перед сном. Расслабляйтесь, медитируйте, помните: мы видим не глазами, а мозгом. Представьте место вашего будущего отдыха, нарисуйте в воображении все до мельчайших подробностей: когда, с кем и куда вы поедете. Если сложно сконцентрироваться и отвлечься, то включите фильм о природе или путешествиях», — заявила Сурненкова.
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