Сомнолог дала советы по улучшению качества сна на фоне стресса

Сомнолог Татьяна Сурненкова поделилась советами по управлению стрессом для повышения качества сна.

«Стресс влияет на работу пищеварительной системы. Кишечник наполнен нервами и бактериями, которые взаимодействуют с мозгом, чтобы регулировать настроение и способствовать общему физическому здоровью. Стрессовые моменты могут помешать этому «общению», что приведет к боли, вздутию живота и другим видам желудочно-кишечного дискомфорта», — приводит Life.ru слова Сурненковой.

Эксперт заявила, что в таких случаях лучше не есть небольшими порциями, а сократить прием пищи до трех раз в день, при этом сделать их полезными и сбалансированными. Желательно исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать соленой и острой пищи, добавить продукты, богатые триптофаном, из которых в организме образуется гормон сна — мелатонин. К ним относятся шпинат, курица, сыр и молочные продукты.

«Избегайте употребления никотина и кофеина за несколько часов до сна. Эти стимуляторы могут держать вас в тонусе, когда наступает ваше обычное время для сна», — отметила Сурненкова.

Также сомнолог добавила, что не рекомендует употреблять алкоголь на ночь, потому что в таких случаях сон может длиться нестабильно и переходить из стадии в стадию — из сна в бодрствование из-за того, что тело перерабатывает и расщепляет алкоголь.

«Избегайте всего, что вызовет неприятные эмоции. Особенно перед сном. Расслабляйтесь, медитируйте, помните: мы видим не глазами, а мозгом. Представьте место вашего будущего отдыха, нарисуйте в воображении все до мельчайших подробностей: когда, с кем и куда вы поедете. Если сложно сконцентрироваться и отвлечься, то включите фильм о природе или путешествиях», — заявила Сурненкова.

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