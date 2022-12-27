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Сегодня, 16:00

Сомнолог назвал секреты легкого пробуждения зимой

Ольга Стрельникова
Пробуждение.
Фото Freepik/senivpetro
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Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что легко просыпаться по утрам можно, если достаточно времени уделять ночному сну. При этом важно ложиться и вставать в одно и то же время.

«Если здоровый человек будет 2-3 недели подряд ложиться и вставать в одно и то же время, то он заметит: пробуждения стали легкими. А в некоторых случаях он вообще начнет самостоятельно просыпаться за 1-5 минут до будильника, хорошо выспавшись», — подчеркнул сомнолог.

Врач отметил, что в зимнее время по утрам поможет просыпаться свет. Для этого метода идеально подойдет светобудильник — он увеличит освещенность в спальне ко времени пробуждения.

Также Роман Бузунов советует проявить небольшую физическую активность через 15 минут после пробуждения, а затем обязательно принять завтрак.

«Прием пищи — дневная функция, и он включает системы бодрствования, мотивация — если утром ждет что-то приятное, то просыпаться будет одно удовольствие. Откажитесь от кофеина и алкоголя во второй половине дня — они делают сон более поверхностным и снижают восстановительные усилия сна», — резюмировал врач.

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Здоровье
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