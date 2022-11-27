Сомнолог назвала пять патологических состояний, при которых невозможно выспаться

Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова перечислила патологические состояния, при которых невозможно выспаться.

«Сонливость может быть связана не с патологией организма, а образом жизни человека — нарушение режима сна и бодрствования, чрезмерное употребление кофеина и никотина, хроническая усталость, ненормированный график работы. Сонливость может вызывать недостаток солнечного света в осенне-зимний период, продолжительная нагрузка на глаза при работе за компьютером, смартфоном или просмотре телевизора», — цитирует Life.ru Сурненкову.

Существуют и патологические состояния, вызывающие сонливость, несмотря на соблюдение условий и времени для сна. Одним из них является синдром обструктивного апноэ сна.

Патологическим состоянием является синдром беспокойных ног, при котором в вечернее и ночное время возникают неприятные ощущения в ногах, усложняющие засыпание.

У некоторых наблюдается неврологическое расстройство, нарушающее сон неконтролируемыми приступами дневной сонливости. Называется оно нарколепсией. Его точные причины до сих пор не установлены.

Также нарушает сон и ночная эпилепсия, которая может проявляться в разные промежутки времени: при засыпании, ночных пробуждениях или во время фазы медленного сна.

Еще одной причиной нарушения сна является депрессия, когда дневная сонливость может быть единственным симптомом. Она сохраняется при длительном ночном сне и не приносит облегчения при засыпании днем.