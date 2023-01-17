Сомнолог назвала шесть простых способов справиться с ночными кошмарами

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Сурненкова рассказала, что делать, если мучают ночные кошмары.

«Кошмары — это сны, которые вызывают «страх, тревогу или печаль». Они возникают во время фазы «быстрого движения глаз», часто ближе к утру, и обычно пробуждают спящего. Общие темы включают падение, потерю зубов и неподготовленность к экзамену», — приводит слова эксперта Life.ru.

Как правило, кошмары отражают наши проблемы через метафоры, а не через буквальное представление.

«Помимо стрессовых событий, ночные кошмары часто возникают при нерегулярном графике сна, недосыпании, смене часовых поясов, приеме ряда психотропных препаратов, неврологических заболеваниях, таких как нарколепсия, болезнь Паркинсона, при некоторых заболеваниях сердца и сосудов, онкологии, нарушениях дыхания во сне», — отметила врач.

Часто кошмары сопровождают расстройства психического здоровья, включая бессонницу, шизофрению, психоз, а также расстройства настроения, тревогу, расстройства личности. Частота кошмаров снижается по мере старения, однако остается выше у женщин, говорит Сурненкова.

Чтобы помочь себе, нужно попробовать шесть методов:

1. Соблюдать режим, не ложиться поздно спать, исключить просмотр эмоциональных передач перед сном, видеоигры.

2. Перед сном использовать метод диафрагмального дыхания — вдох на четыре счета, задержка дыхания на семь счетов и выдох на восемь счетов. Технику нужно повторить два раза.

3. Использовать метод репетиционной терапии: записать кошмар и переписать концовку в позитивном свете. Например, если снилось преследование, представить, что преследовавший человек оказался другом, который пытался помочь.

4. Слушать фортепианную музыку, которая поможет снизить частоту кошмаров и увеличить число приятных сновидений.

5. Делать перед сном прогрессивную мышечную релаксацию: постепенное напрягать и расслаблять мышцы головы, ног, рук.

6. Если же самостоятельно справиться с кошмарами не удалось, можно обратиться к специалистам — сомнологу или психотерапевту и пройти ночное исследование сна.