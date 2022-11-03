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Сегодня, 14:30

Сомнолог объяснила, как победить постковидную бессонницу

Иван Торопцев
Корреспондент
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Биолог-сомнолог, научный сотрудник исследовательской лаборатории «Нейробиология сна и бодрствования» Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Наталья Дорохова рассказала, как победить постковидную бессонницу.

Эксперты выделяют несколько видов проблем со сном: нарушение режима сна и бодрствования, проблемы с дыханием у людей, склонных с апноэ, а также непосредственная бессонница на фоне перенесенной болезни.

«Лечат постковидную бессонницу стандартными способами. Рекомендуется регулярная физическая нагрузка (подчеркну: в щадящем режиме), пребывание на свежем воздухе, комплексы витаминов и минералов, ориентированные на поддержание деятельности нервной системы, нормализацию режима «сон/бодрствование». В тяжелых случаях может понадобиться медикаментозное лечение, а также сеансы психотерапии», — приводит Life.ru слова Дороховой.

Ранее врач-отоларинголог Софья Мельник рассказала об опасности храпа.

Источник: https://life.ru/p/1503705
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