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Сегодня, 18:30

Сомнолог объяснила, как воздух в спальне влияет на качество сна

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/tirachardz
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Сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, если температура воздуха за окном позволяет, то спальню необходимо проветривать даже во время сна.

Воздух в ней зачастую застаивается из-за отсутствия центральной вентиляции, и жара и холод в таком помещении ощущаются острее. С последним справляется система отопления, но при этом влажность падает до 20-30 процентов, тогда как для комфортного сна оптимальная влажность — 50-60 процентов.

Сухой воздух приводит к иссушению дыхательных путей, чаще возникает храп, статическое электричество от волос и сухость кожи. Со временем в таком помещении даже мебель начинает растрескиваться.

Что еще должно быть в вашей спальне, чтобы обеспечить идеальный сон, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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