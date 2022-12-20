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Сегодня, 18:00

Сомнолог рассказала, как избежать проблем со сном в новогодние праздники

Анна Горшкова
Корреспондент
Как наладить режим сна.
Фото Global Look Press
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Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра МЕДСИ, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова рассказала, как не сбить свой режим сна в новогодние праздники.

Для тех, кто привык рано ложиться спать, главная ночь в году может стать серьезным испытанием, отметила врач. Поэтому постарайтесь оставаться активными.

«Поспите днем, если есть такая возможность. Пейте напитки с кофеином, но не позднее чем за восемь часов до запланированного времени отхода ко сну. Избегайте употребления кофеина в дни, предшествующие кануну Нового года, так как при чрезмерном употреблении он становится менее эффективным», — приводит слова Сурненковой Life.ru.

Также она порекомендовала соням не сидеть в темноте в новогоднюю ночь, а по возможности включать хорошее освещение, ведь свет блокирует выработку мелатонина — гормона сна — и снижает сонливость.

После новогодней ночи не стоит давать себе слабину и перестать соблюдать режим сна, иначе возникнут проблемы с засыпанием и пробуждением. Поэтому в дни отдыха лучше соблюдать привычный график подъемов, продолжила сомнолог.

«Недостаток ночного сна, поздние засыпания в сочетании с избытком еды и алкоголя могут привести к усилению дневной сонливости. Старайтесь избегать длительного дневного сна, так как он снижает потребность в сне ночью. Если вы чувствуете сонливость в течение дня, 20-минутный дневной сон с 12:00 до 16:00 повысит вашу работоспособность», — посоветовала врач.

По её словам, важно побольше гулять в праздники на свежем воздухе, чтобы организм получал норму дневного света. Не стоит злоупотреблять алкоголем в каникулы или наливать себе бокал вина менее чем за два часа до сна.

«На следующий день после новогодней ночи включите в свой рацион больше зелени, витамина С и полезного белка. Это поможет вашему организму функционировать оптимально, а также поспособствует здоровому сну», — сказала сомнолог.

Источник: https://life.ru/p/1546956
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