Сомнолог рассказала о важности здорового сна

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова рассказала, чем опасно постоянное недосыпание.

По ее мнению, небольшое количество сна может вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания, тревогу, а также повышенный риск появления диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ и потенциальное увеличение веса, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения», — рассказала врач Life.ru.

Она посоветовала ложиться и вставать примерно в одно и то же время, короткий дневной сон, успокаивающая обстановка в спальне и занятия спортом.