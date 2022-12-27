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Сегодня, 15:00

Кардиолог назвала факторы риска инфаркта и инсульта

Ольга Стрельникова
Врач и пациент.
Фото Freepik
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Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Васильева в беседе с изданием «Тинькофф журнал» рассказала, что инфаркты и инсульты чаще всего обусловлены атеросклерозом артерий.

Факторы риска при этом могут быть модифицируемые, на которые мы можем воздействовать, и немодифицируемые, на которые воздействовать не получится. К последним относятся возраст, пол, наследственность.

«Чем старше человек, тем ниже его потребность в холестерине. Холестерин — важное вещество, строительный материал для клеток. Из него состоят клеточные мембраны, благодаря ему они стабильны и эластичны. Если объяснять упрощенно, то в молодом возрасте клетки организма активно делятся, холестерин потребляется в большом количестве, его избыток не откладывается в артериях», — пояснила врач.

Помимо этого, Ирина Васильева отметила, что холестерин участвует в синтезе гормонов, которых с годами тоже становится меньше.

Факторы риска, на которые можно повлиять, по словам эксперта, это составляющие нездорового образа жизни — привычки и заболевания. К примеру, артериальная гипертензия и сахарный диабет, а также курение, гиподинамия, неправильное питание с обилием углеводов, насыщенных жиров и трансжиров, а также высокий уровень стресса. Контроль этих факторов существенно снизит риск инфаркта и инсульта.

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