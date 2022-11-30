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Сегодня, 10:30

Специалист назвала признаки, при которых нужно обратиться к психологу

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Drazen Zigicна Freepik
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Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что обратиться к помощи психолога следует, если вы постоянно испытываете бессонницу или часто болеете. Оба факта могут быть связаны со стрессами и эмоциональным перенапряжением. Эксперт рекомендует также обратить внимание на отношения с близкими и атмосферу в семье.

О чем говорят страхи и неуверенность в своих силах, как состояние тревоги сказывается на нашем организме и как в этом поможет психолог, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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