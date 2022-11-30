Специалист назвала признаки, при которых нужно обратиться к психологу

Сегодня, 10:30
Психолог Аничка Ибадова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что обратиться к помощи психолога следует, если вы постоянно испытываете бессонницу или часто болеете. Оба факта могут быть связаны со стрессами и эмоциональным перенапряжением. Эксперт рекомендует также обратить внимание на отношения с близкими и атмосферу в семье.
О чем говорят страхи и неуверенность в своих силах, как состояние тревоги сказывается на нашем организме и как в этом поможет психолог, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!