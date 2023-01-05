Специалист объяснил, нужно ли отказываться от белого хлеба

Кондитер и специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран в интервью порталу Woman Hit рассказал, что диетологи не рекомендуют полностью исключать даже белый хлеб из своего рациона. Это чрезвычайно полезный продукт, богатый витаминами группы В (ниацин, рибофлавин, биотин, тиамин), Е, минералами — калием, магнием, натрием и редким ванадием.

По словам Дмитрия Дюрана, белый хлеб получает нелестные отзывы, поскольку содержит минимум клетчатки и муку высшего сорта, относящуюся к быстрым углеводам и способствующую набору веса. Но вместе с тем это источник энергии и декстринов — высококалорийных углеводов, хорошо усваиваемых организмом. Белый хлеб необходим детям, спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни.

Чтобы белый хлеб не нанес вреда фигуре, Дмитрий Дюран дал рекомендации по правильному его употреблению. Ешьте его в первой половине дня, сочетайте с овощами или молочными продуктами, не сочетайте с мясом и его производными. Выбирайте сорта с добавлением отрубей, муки других видов, различных семян, паприки, лука, тыквы или моркови. Но главное — не злоупотребляйте продуктом и ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом не менее двух-трех раз в неделю.