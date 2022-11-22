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22 ноября, 14:05

Специалист по питанию рассказал, к чему приведет отказ от кофе на месяц

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@reo
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Спортсмен и сертифицированный специалист по комплексному питанию Адам Мейер ровно месяц провел без кофе и был приятно удивлен изменениями, о чем рассказал изданию «Eat This, Not That!». По словам эксперта, отказ от кофе привел к уменьшению раздражительности, улучшению качества сна и легкому пробуждению, эмаль зубов стала светлее, исчез запах изо рта.

Опыт Адама Мейера подтвердил уже известные факты о том, что употребление 400 мг кофеина за 6 часов до сна способно его ухудшить и сократить почти на час. Помимо этого он способствует выработке гормонов стресса, учащению пульса и появлению чувства беспокойства. То, что кофе влияет на цвет зубов, знают многие, но повышенная кислотность этого напитка приводит даже к разрушению зубов.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка

В рамках своего эксперимента Адам Майер стал каждое утро выпивать травяной чай вместо кофе. Через две недели организм полностью приспособился к новому режиму и последовали приятные изменения.

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