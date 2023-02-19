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Стиль жизни и ЗОЖ

19 февраля, 22:55

Специалист рассказала о вреде использования гаджетов перед сном ребенка

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель Центра детского сна Елена Мурадова рассказала KP.RU о вреде использования гаджетов перед сном ребенка.

«Увлеченному игрой ребенку сложно отвлечься и уснуть. Перед сном важно «замедлиться», успокоиться и расслабиться. Примерно за час до сна начинайте подготовку к укладыванию. Выключите яркий свет, приглушите звуки, обсудите с ребенком планы на завтра и впечатления дня минувшего, почитайте вслух или просто рядом, каждый свою книжку, напомните, что пора чистить зубы и надеть пижаму.

А в кровати можно послушать аудио-сказки. Для старшего — какие-то вещи из детской энциклопедии. Важно, чтобы на все это было достаточно времени. Напитанный вашим вниманием, спокойный и расслабленный ребенок уснет легче», — сказала Мурадова.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27467/4723233/
Здоровье
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