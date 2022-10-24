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Сегодня, 10:20

Специалисты рекомендуют отказаться от газированных напитков ради здоровья почек

Ольга Стрельникова
Газированные напитки вредны для здоровья.
Фото Global Look Press

Эксперты издания о правильном и здоровом питании Eat This Not That! предупредили, что чрезвычайно опасными для здоровья почек являются газированные напитки.

«Содержание сахара в газированных напитках может затруднить контроль уровня сахара в крови, — утверждают специалисты. — Потребление напитков необходимо ограничить людям с диабетом или заболеванием почек».

Одно из исследований показало, что пара бутылок газировки в день способны привести к ухудшению работы почек в два раза. Вред, по словам экспертов издания, могут нанести в том числе и диетические газированные напитки, на этикетке которых пишут «0 калорий» или «без сахара».

Возникновение проблем в работе почек могут быть, как врожденным, так и спровоцированы привычками и образом жизни.

Здоровье
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