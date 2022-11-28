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Сегодня, 19:35

Специалисты Роскачества назвали лучшие вина

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от KamranAydinov на Freepik
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Специалисты Роскачества в рамках I Российского винодельческого форума определили лучшие российские вина, о чем сообщило «РИА Новости». Было изучено порядка пятисот образцов вин, созданных из отечественных сортов винограда, цена которых была не выше 1000 рублей. «С сокращением импорта и увеличением спроса качество вина не снизилось, а, напротив, продолжает расти, способствуя формированию культуры потребления в стране. Отмечаем между производителями также усиление конкуренции по качеству», — рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

По итогам экспертизы было выявлено, что лучшие красные сухие вина выращивают и разливают в Краснодарском крае, полусухие — на Дону, а полусладкие красные — в Крыму. Лучшим соотношением «цена-качество» признали Каберне от «Шато Тамань», стоимостью 279 рублей. В ТОП-10 вошло и вино «Шато Тамань Совиньон», ценой 240,21 рубля.

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