Спортивный врач пояснил, что тренировка одной мышцы не ускорит метаболизм

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Как сообщает радио Sputnik, исследователи Хьюстонского университета (США) провели эксперимент, который, по их словам, подтвердил, что «можно сжигать калории, сидя на месте». Это становится возможным при тренировке камбаловидной мышцы голени — поднимая и опуская пятки, можно ускорить метаболизм и сбросить вес, заявляют ученые.
Однако спортивный врач Илья Мелехин в эфире радио Sputnik заявил, что подобные выводы не выдерживают критики. Они рассчитаны на ленивых людей, только их они могут вдохновить.
При этом специалист подчеркнул, что это самообман, и чудес не бывает. Подобные сенсации исследователи плодят ежегодно, но по-прежнему, чтобы похудеть, нужно следовать диете, контролировать калорийность рациона и достаточно двигаться, пояснил спортивный врач.