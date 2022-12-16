Спортивный врач рассказал, как симпл-димпл и поп-ит помогут похудеть перед праздниками

Нутрициолог, спортивный врач Александр Печелиев рассказал, что лучший способ немного сбросить вес перед праздниками — это хорошо и много есть, но при этом соблюдать ряд нехитрых правил.

Первым делом нужно немного скорректировать свои пищевые привычки, убрав из рациона то, что диетологи называют пищевым мусором: чипсы, сухарики, печенье. У многих из нас есть привычка что-то грызть, когда мы смотрим кино или читаем.

«Это может быть любая мелкая моторика: вязание, вышивание, простенькая игрушка — спиннер, поп-ит или симпл-димпл. Попробуйте, и вы увидите, что без печенья или чипсов вполне можно обойтись. Если же желание погрызть вас не оставило, выбирайте полезные снеки: морковные палочки, дольки яблока, орешки», — приводит слова эксперта Life.ru.

Второй совет связан с налаживанием режима сна. Печелиев предупреждает: если мы не выспались и организм не успел полноценно восстановиться, он начинает требовать дополнительную энергию, которую проще всего получить из быстрых углеводов.

«Простые углеводы, которые содержатся в столь притягательных для нас тортиках, булках, конфетах, а также иных сладостях и мучных изделиях, расщепляются за минимальное время, а значит, организм быстрее насыщается энергией. Поэтому, если уж очень хочется, ешьте их только тогда, когда планируете активные занятия. Сложные углеводы — овощи, полезные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, ржаной хлеб и другие — дают более плавный всплеск энергии. Но зато и более длительное по времени насыщение», — объяснил Печелиев.

Спортивный врач напоминает, что по рекомендациям ВОЗ нам необходимо каждый день съедать примерно полкило овощей и фруктов. Если вам нужно сбросить вес, большую часть этого количества должны составлять именно овощи.

Фрукты, в которых содержится много сахара, нужно есть понемногу и только в первой половине дня. А вот ягоды можно есть в любое время — в них сахара гораздо меньше. И еще один лайфхак: любой прием пищи начинайте именно с порции овощей. Так на вредные калорийные вкусности останется меньше места.