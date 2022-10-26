Стало известно, как часто и на сколько дней россияне берут больничные

Около 30 процентов россиян признались, что в их организациях не приветствуют оформление больничного листа, сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса компании «Росгосстрах» и банка «Открытие».

Еще 15 процентов респондентов опроса при недомогании предпочитают перейти на удаленный режим работы. В компаниях, в которых работает 37 процентов опрошенных, принято брать больничный при любых симптомах болезни.

Также в ходе исследования стало известно, что около трети работающих россиян (36 процентов) берут официальный больничный лишь раз в год, 29 процентов — раз в полгода, а еще 28 процентов болеют реже, чем раз в год. Более половины респондентов (60 процентов) в среднем проводят на больничном от 5 до 10 дней, а каждый третий (33 процентов) — от 3 до 5 дней. Лишь 8 процентов берут больничный более чем на 10 дней.

При этом 73 процента респондентов берут больничный при повышенной температуре, а каждый пятый опрошенный — лишь при очень тяжелом течении болезни.

По словам замдиректора департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольги Купцовой, после пандемии коронавируса компании стали часто использовать смешанный график — посещение офиса и удаленный режим работы. После появления возможности работать дистанционно при недомогании сотрудники могут продолжить свою деятельность из дома, не теряя в заработке.