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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:07

Стилист объяснил, почему звезды российского шоу-бизнеса предпочитают костюмы черного цвета

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Стилист Руслан Громов объяснил, почему звезды российского шоу-бизнеса так любят черный цвет в своих костюмах.

«Сразу хочу отметить, что черный цвет максимально универсален и имеет ряд плюсов. Во-первых, черный действительно стройнит — это не выдумка, а вполне осязаемый эффект, — рассказал Руслан Громов KP.RU. — Во-вторых, практически любая вещь в черном цвете будет выглядеть уместно и стильно, невзирая на крой и модель изделия. Черная база в гардеробе сочетается практически с любым оттенком и аксессуарами, однако, наши знаменитости зачастую упрощают свои образы, оставляя total black. Ведь для артистов сборы на красную дорожку — целая головная боль, все боятся столкнуться с критикой. А тотальный черный с головы до пят практически лишает злопыхателей возможности высказать негативное мнение. Не зря распространена поговорка: «Не знаешь, что надеть, надевай черное».

В третьих, принципу «чернее черного» следуют и организаторы светских раутов: если надо, чтобы все прошло чинно-благородно, на пригласительных непременно указывают «дресс-код — total black».

Источник: https://www.kp.ru/daily/27458.5/4713174/
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