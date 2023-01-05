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Сегодня, 20:10

Стоматолог дал советы, как преодолеть страх лечения зубов

Ольга Стрельникова
Прием у стоматолога.
Фото Freepik/wavebreakmedia_micro
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Стоматолог-ортопед Рауль Отхозория в беседе с «Мослентой» рассказал, что современных стоматологических процедур бояться не стоит — все неприятные и болевые ощущения в ходе процедур купируются.

«Есть классический метод обезболивания, седация и анестезия. Седация — внутривенное введение сильнодействующего снотворного, благодаря которому можно без страха и неприятных ощущений пройти стоматологическую реабилитацию. Анестезия — азотное обезболивание, когда на лицо надевают специальную маску и через нее подают газ», — пояснил специалист.

Врач также отметил, что иногда пациенту бывает сложно сесть в кресло стоматолога чисто психологически. Поэтому Рауль Отхозория рекомендует потратить некоторое время на поиски «своего» врача. Как подчеркнул специалист, важно взаимопонимание. Можно записаться к нескольким врачам для консультации, после чего определить наиболее подходящего именно вам стоматолога.

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