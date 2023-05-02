Стоматолог Кизарьянц заявила, что до отбеливания зубов нужно вылечить кариес и пародонтит

Стоматолог Анна Кизарьянц заявила, что до отбеливания зубов нужно вылечить кариес и пародонтит.

«Любое отбеливание — это химический процесс разрушения пигмента зуба пероксидом водорода или пероксидом карбамида разной концентрации. Процедура должна проводиться в стоматологической клинике под контролем врача, с использованием зарегистрированных в РФ материалов, подобранных индивидуально. Чем лучше состояние зубов, тем быстрее человек сможет подготовиться к отбеливанию, и наоборот. Перед процедурой необходимо сделать санацию ротовой полости, проще говоря, вылечить зубы и десны. Все дело в том, что наличие кариеса, пульпита и пародонтита лишь усилит болезненные ощущения во время отбеливания и сократит его эффективность», — приводит слова Кизарьянц Life.ru.