Стоматолог назвал болезни зубов, которые могут угробить весь организм

Главный врач медицинской клиники Владимир Лосев заявил, что воспаление десен (гингивит) и пародонтит являются одними из самых опасных заболеваний полости рта.

«Невозможно заниматься восстановлением прикуса, установить коронку или имплант. Помимо заболеваний пародонта в полости рта могут развиться так называемые флегмоны — острые гнойные воспаления мягких тканей. Опасность флегмон заключается в том, что они могут привести к летальному исходу. Основной причиной появления флегмон в полости рта является невылеченный кариес, который в свою очередь ведет к смерти зуба, гибели пульпы (нерва)», — объяснил специалист Life.ru.

Поэтому отсутствие регулярных осмотров полости рта, несвоевременное обращение за стоматологической помощью, отсутствие качественной стоматологической профилактики может привести к самым неожиданным последствиям, предупредил Лосев.

Он пояснил, что стоматолога-гигиениста нужно посещать раз в полгода для проведения профессиональной чистки зубов и осмотра полости рта.