Стоматолог назвала две главные ошибки при чистке зубов

Врач-стоматолог Марина Колесниченко назвала две основные ошибки при чистке зубов. По словам специалиста, важно следить за гигиеной рта регулярно, чтобы избежать проблем.

«Неправильно вообще не чистить зубы или чистить их не два раза в день, а один. Это может спровоцировать воспаление десен из-за налета. В результате воспаления десны могут даже опухать и сильно болеть», — приводит слова специалиста портал Life.ru.

Также врач отмечает, что стоит правильно подбирать зубную щетку и пасту. При неправильной чистке появляется кровотечение десен и источение эмали. А из-за скопления пищи в зубах имеется вариант развития кариеса.