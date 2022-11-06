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Сегодня, 23:00

Стоматолог назвала две главные ошибки при чистке зубов

Галина Глазко
При неправильной чистке зубов появляются большие проблемы.
Фото Global Look Press
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Врач-стоматолог Марина Колесниченко назвала две основные ошибки при чистке зубов. По словам специалиста, важно следить за гигиеной рта регулярно, чтобы избежать проблем.

«Неправильно вообще не чистить зубы или чистить их не два раза в день, а один. Это может спровоцировать воспаление десен из-за налета. В результате воспаления десны могут даже опухать и сильно болеть», — приводит слова специалиста портал Life.ru.

Также врач отмечает, что стоит правильно подбирать зубную щетку и пасту. При неправильной чистке появляется кровотечение десен и источение эмали. А из-за скопления пищи в зубах имеется вариант развития кариеса.

Зубы могут пожелтеть от&nbsp;чрезмерного употребления вина и&nbsp;соевого соуса. Стоматолог рассказал о вреде вина и соевого соуса для зубов

Источник: https://life.ru/p/1536998
Здоровье
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