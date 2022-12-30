Стоматолог назвала продукты, которые портят зубную эмаль

Стоматолог Марина Колесниченко перечислила продукты, которые портят зубную эмаль.

По словам медика, на первом месте по вредности находятся продукты с высоким содержанием сахара, так как сладкое является питательной средой для бактерий, которые выделяют кислоту и тем самым растворяют эмаль. На втором — продукты с высоким содержанием крахмала. Далее врач назвала газировку, отметив, что в ней содержится много сахара. Такие напитки стоматолог рекомендовала пить через трубочку, а после споласкивать рот.

«Четвертое — это свежевыжатые соки. Менее вредные, чем газировка, но тем не менее они тоже содержат много фруктовых кислот, которые способствуют размягчению поверхностного слоя эмали. Этим грешат цитрусовые соки, ананасовые соки», — цитирует Life.ru Колесниченко.

На пятом месте стоят сухофрукты. Их частички прилипают к зубам и способствуют появлению опасных бактерий. На шестом — чай и кофе, которые создают темную и плотную пленку налета. На седьмом — алкогольные напитки. Они снижают секрецию слюны и убивают сапрофитные бактерии полости рта, способствуя увеличению количества патологических бактерий.