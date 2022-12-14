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14 декабря, 17:00

Стоматолог объяснил, почему опасно жевать жвачку дольше пяти минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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Стоматолог Михаил Трифонов рассказал, почему жевать жвачку дольше пяти минут может быть опасно для здоровья.

«Пяти минут достаточно для выработки желудочного сока для помощи организму в переваривании пищи, ведь если мы употребляем тяжелую пищу, например, мясо, стейки, то желудочного сока вырабатывается недостаточно. Жевать жвачку больше этого времени просто-напросто становится невкусно. Да и сок продолжает вырабатываться, тем самым обманывая организм и разъедая стенки желудка, ведь новая пища в него уже не попадает, а это прямой путь к гастриту», — приводит Life.ru слова Трифонова.

Эксперт отметил, что самыми вредными являются жевательные резинки с кислым центром, поскольку выделяемая кислота агрессивно разъедает стенки желудка. Также он добавил, что использовать жвачку до еды нежелательно, так как выработка желудочного сока будет неблагоприятно влиять на организм.

Ранее стоматолог Марина Колесниченко рассказала, как облегчить острую зубную боль в домашних условиях.

Источник: https://life.ru/p/1545544
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