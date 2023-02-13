Стоматолог объяснила, почему не стоит пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта

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Стоматолог Кристина Мнацаканян рассказала, что профессиональная гигиена полости рта поможет предотвратить кариес.
«Только профессиональная гигиена полости рта позволяет полностью удалить весь минерализованный твердый налет, так называемый в народе зубной камень, и пигментированный налёт, возникающий вследствие имеющихся хронических заболеваний, вредных привычек, употребления красящих продуктов и напитков. Все это неподвластно удалению в домашних условиях. Особое внимание этой процедуре нужно уделять тем, кто находится на ортодонтическом лечении, а также пациентам с ортопедическими конструкциями и имплантатами — для снижения рисков развития воспаления и кариесогенных ситуаций. Возможно, интервал между процедурами в таких случаях будет определен индивидуально», — приводит слова Мнацаканян Life.ru.