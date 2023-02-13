Стоматолог объяснила, почему не стоит пренебрегать профессиональной гигиеной полости рта

Стоматолог Кристина Мнацаканян рассказала, что профессиональная гигиена полости рта поможет предотвратить кариес.

«Только профессиональная гигиена полости рта позволяет полностью удалить весь минерализованный твердый налет, так называемый в народе зубной камень, и пигментированный налёт, возникающий вследствие имеющихся хронических заболеваний, вредных привычек, употребления красящих продуктов и напитков. Все это неподвластно удалению в домашних условиях. Особое внимание этой процедуре нужно уделять тем, кто находится на ортодонтическом лечении, а также пациентам с ортопедическими конструкциями и имплантатами — для снижения рисков развития воспаления и кариесогенных ситуаций. Возможно, интервал между процедурами в таких случаях будет определен индивидуально», — приводит слова Мнацаканян Life.ru.