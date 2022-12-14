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14 декабря, 19:00

Стоматолог рассказал, что может привести к трещинам на эмали зубов

Виктория Кравченко
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Врач-ортопед клиники Роман Бирюков рассказал, по какой причине появляются трещины на эмали зубов.

«Трещины, появившиеся на поверхности зубной эмали, не приводят к появлению кариеса и не становятся причиной разрушения зубов. В то же время от них невозможно избавиться, так как эмаль зубов не обладает способностью к восстановлению. Опасными считаются только глубокие трещины, которые достигают внутренних тканей, — именно такие трещины способствуют повышению чувствительности зуба и появлению других проблем», — заявил врач Life.ru.

Причинами появления может стать неправильный прикус, бруксизм (ночное скрежетание зубами), пережевывание пищи на одной стороне, привычка грызть твердую пищу или перепады температур.

Источник: https://life.ru/p/1545656
Здоровье
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