Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 10:30

Стоматолог рассказал о главном правиле имплантации зубов

Ольга Стрельникова
Фото cookie_studio, ru.freepik.com
Telegram Дзен

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Геннадий Шаргородский в эфире программы доктора Мясникова «О самом главном» рассказал о важности индивидуального подхода к имплантации зубов, особенно у пожилых людей. По словам врача, в определенном возрасте идет рассасывание костной ткани, а для имплантации необходимо ее синтезирование. Доктор рассказал, что однажды ему удалось установить импланты на обеих челюстях 94-летнему мужчине. «Импланты — это не дюбеля в стены. Самая плохо регенерирующая ткань — костная. Поэтому, прежде чем соглашаться на импланты, нужно сдать ряд анализов», — предупредил специалист.

Также стоматолог обратил внимание, что в определенном статусе гормональных сдвигов женский организм может повести себя определенным образом. При установке имплантов это необходимо учитывать.

Перед имплантацией и походом к стоматологу Геннадий Шаргородский рекомендует по возможности вылечить внутренние заболевания организма. Они осложняют процесс.

4
0
Читайте также
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Диетолог назвала способ укрепления костей для пожилых людей

Анфиса Чехова поделилась секретами молодости и красоты