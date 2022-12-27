Стоматолог рассказал, с чем может быть связан дискомфорт в зубах зимой

Специалист пояснил, чего нельзя делать перед выходом на мороз

Кандидат медицинских наук стоматолог-ортопед Владимир Лосев в интервью «АиФ» рассказал, что дискомфорт в зубах на холоде может быть связан в том числе с пониженным иммунитетом, поэтому важно одеваться по погоде. Специалист отметил, что из-за простуды будет страдать весь организм, не только зубы.

Избежать зубной боли и дискомфорта в зубах зимой, по словам стоматолога, можно, если дышать на улице через нос, не стискивать зубы и использовать пасту для чувствительных зубов. Помимо этого, Владимир Лосев советует обращать внимание на то, что вы едите перед выходом.

«Обратите внимание на то, что вы съели перед выходом на улицу. Нередко чувствительность зубов может повышаться из-за цитрусовых: даже дольки лимона, апельсина, грейпфрута достаточно, чтобы морозный воздух спровоцировал боль на эмали. Негативно на чувствительности может сказаться и употребление киви», — пояснил стоматолог.

Также Владимир Лосев не рекомендует злоупотреблять горячими напитками на холодном воздухе. Разница температур может стать причиной неприятных, болезненных ощущений.

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