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Сегодня, 16:00

Стоматолог рассказала, как снизить острую зубную боль в домашних условиях

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Стоматолог Марина Колесниченко рассказала, как облегчить острую зубную боль в домашних условиях.

По словам врача, можно принять обезболивающее и прополоскать полость рта раствором соли или соды — это поможет избавиться от лишней жидкости и облегчит состояние.

«Ни в коем случае нельзя греть или прикладывать к больному месту грелки или другие согревающие компрессы, потому что они расширяют сосуды. Это может способствовать тому, что инфекция будет быстрее распространяться в окружающие ткани и усугублять воспалительный процесс», — цитирует Колесниченко Life.ru.

Для полоскания также можно использовать морскую воду или настой коры дуба.

Источник: https://life.ru/p/1542628
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