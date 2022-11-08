Стоматолог развеяла мифы о винирах

Врач-стоматолог рассказала о мифах, связанных с винирами.

Стомалог Евгения Бойцова в интервью «Газета.Ru» рассказала, что ложной является информация о спиливании зубов, а тем более об их удалении. По словам специалиста, при установке виниров действительно производится опил зубов максимум на 0, 05 мм: «Минимальная шлифовка необходима, чтобы виниры и поверхность зуба «сцепились» друг с другом».

Показанием к установке виниров является изменение цвета и формы зубов. Исправить кривизну или прикус с помощью виниров невозможно, это миф.

Эксперт опровергла и информацию, касающуюся здоровья зубов — развитие кариеса при соблюдении рекомендуемых мер гигиены невозможно. Для полной уверенности в безопасности и комфортности процесса, перед установкой Евгения Бойцова рекомендует пройти профилактический осмотр у стоматолога.