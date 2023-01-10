Терапевт дал рекомендации по снижению холестерина

По словам специалиста, этот способ эффективно снижает уровень именно вредного холестерина в крови.

Врач-терапевт Александр Чумиков в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что обилие холестерина в крови делает ее вязкой, из-за чего формируются сгустки и тромбы, препятствующие полноценному кровообращению. «Закупорка сосудов — это главный фактор многих сердечно-сосудистых заболеваний, некоторые из них могут вызывать мгновенную смерть в случае, если тромб оторвется. Чтобы предупредить это опасное состояние, важно как можно раньше начать следить за уровнем холестерина в крови», — предупредил врач.

По словам Александра Чумикова, есть пять верных способов нормализации холестерина. К ним относятся физическая активность на свежем воздухе (это могут быть танцы, долгие прогулки, бег, ходьба, футбол, теннис), соблюдение принципов правильного питания, контроль веса, отказ от курения и спиртного, а также контроль за эмоциями.