Терапевт назвал 2 причины, которые могут мешать сну

15 декабря, 16:20
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что нарушить ночной сон могут 2 причины. Об этом пишет «Москва 24». В их числе тревожное расстройство и синдром ночного апноэ. «При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащенным сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», — пояснил специалист.
Синдром ночного апноэ, по словам Алексея Хухрева, приводит к закрытию дыхательных путей и нехватке воздуха. Человек вынужден проснуться, чтобы сделать вдох и через время вновь погружается в сон. Иногда человек об этом даже не помнит. «О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом», — дал рекомендацию врач.
Алексей Хухрев обратил внимание, что при нарушениях сна необходима помощь специалиста — важно установить точную причину. После этого можно подобрать грамотное лечение.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!