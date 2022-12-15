Терапевт назвал 2 причины, которые могут мешать сну

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что нарушить ночной сон могут 2 причины. Об этом пишет «Москва 24». В их числе тревожное расстройство и синдром ночного апноэ. «При тревожных расстройствах процесс сопровождается учащенным сердцебиением, кто-то начинает задыхаться. И если появляется сильная тревога, то этот процесс сложно контролировать», — пояснил специалист.

Синдром ночного апноэ, по словам Алексея Хухрева, приводит к закрытию дыхательных путей и нехватке воздуха. Человек вынужден проснуться, чтобы сделать вдох и через время вновь погружается в сон. Иногда человек об этом даже не помнит. «О случившемся апноэ его должен предупредить тот, кто в это время был рядом», — дал рекомендацию врач.

Алексей Хухрев обратил внимание, что при нарушениях сна необходима помощь специалиста — важно установить точную причину. После этого можно подобрать грамотное лечение.