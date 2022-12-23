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Сегодня, 19:00

Терапевт назвала необычную причину заложенности носа

Ольга Стрельникова
Заложенность носа.
Фото Freepik/cookie_studio
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Врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью «Москве 24» рассказала, что неявной причиной постоянно заложенного носа могут оказаться проблемы со здоровьем зубов.

«Когда воспаление идет на мягкую часть зуба, на десну, затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Тогда и может быть заложенность носа», — разъяснила специалист.

Однако, по словам Татьяны Романенко, чтобы окончательно разобраться в точной причине хронической заложенности носа, не нужно заниматься самодиагностикой — лучше обратиться к врачу. Он подберет подходящее лечение и поможет избавиться от проблемы.

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Здоровье
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