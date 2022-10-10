Терапевт назвала токсичный аллерген, способный привести к летальному исходу

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала токсичный аллерген, представляющий серьёзную опасность для здоровья и жизни.

Медик рассказала, что квартирная плесень, являющаяся аллергеном и выделяющая в процессе жизнедеятельности токсичные вещества, способна стать причиной различных патологий, приступов астмы и более трагичных последствий.

«У людей с ослабленным иммунитетом или онкологическими заболеваниями плесень может спровоцировать грибковое поражение всех органов, которое может привести даже к смерти», — заключает терапевт. К этому приводят токсичные вещества, выделяемые плесенью, которые угнетают функции печени и других жизненно важных органов.

К группе риска, по словам Надежды Чернышевой, относятся люди, только что перенесшие инфекции и имеющие хронические заболевания, а также дети и пожилые.