Терапевт объяснила, что постоянное чувство голода — опасный признак

Он может говорить о целом ряде заболеваний.

Врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова в интервью «Москве 24» рассказала, что отсутствие чувства насыщения может быть признаком растянутого желудка, поражения паразитами, сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Если причина в растяжении, связанном с потреблением больших порций еды, можно восстановить желудок, уменьшив порции, питаясь понемногу, но часто. «Желудок — это мышечный эластичный орган, который по объему равен примерно 500 миллилитрам. Когда мы едим, его стенки растягиваются, чтобы вместить все то, чем мы себя порадовали», — пояснила медик.

Чувство постоянного голода может мучить человека при гельминтозе или паразитозе, полученных при потреблении плохо прожаренного мяса, речной рыбы или небутилированной воды. «Их великое множество. Печеночный сосальщик, аскаридоз, эхинококкоз и другие страшные названия. Некоторые из них достигают размера до 10 метров», — подчеркнула Полина Ермолова.

Для диабетиков главная опасность, по словам терапевта, состоит в том, что непомерный аппетит может привести к ожирению. Поэтому следует контролировать уровень глюкозы натощак. В случае с патологией щитовидной железы, помимо чувства голода, появляется слабость, чувство раздражительности, могут выпадать волосы. Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, эксперт посоветовала непременно обратиться к эндокринологу и сдать анализы.