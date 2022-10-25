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Сегодня, 16:40

Терапевт объяснила, в каких случаях массаж лица может заменить уколы красоты

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный врач клиники Preventamed, anti-age терапевт Елена Кудашкина рассказала, в каких случаях массаж лица может заменить уколы красоты.

«Массаж требует определенной регулярности, длительности в процедурах и очень грамотного специалиста. На самом деле многие пациенты любят массаж лица именно за тактильные ощущения, которые не заменит ни одна другая косметологическая процедура», — приводит Life.ru слова Кудашкиной.

По словам эксперта, в нынешних условиях, когда уровень стресса высок и у врачей, и у пациентов, тактильные ощущения часто играют решающую роль. К тому же благодаря омолаживающей процедуре улучшается внешний вид и снимается излишний тонус мышц лица, благодаря чему оно начинает выглядеть свежее и подтянутее.

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Источник: https://life.ru/p/1534063
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