Терапевт объяснила, в каких случаях массаж лица может заменить уколы красоты

Главный врач клиники Preventamed, anti-age терапевт Елена Кудашкина рассказала, в каких случаях массаж лица может заменить уколы красоты.

«Массаж требует определенной регулярности, длительности в процедурах и очень грамотного специалиста. На самом деле многие пациенты любят массаж лица именно за тактильные ощущения, которые не заменит ни одна другая косметологическая процедура», — приводит Life.ru слова Кудашкиной.

По словам эксперта, в нынешних условиях, когда уровень стресса высок и у врачей, и у пациентов, тактильные ощущения часто играют решающую роль. К тому же благодаря омолаживающей процедуре улучшается внешний вид и снимается излишний тонус мышц лица, благодаря чему оно начинает выглядеть свежее и подтянутее.