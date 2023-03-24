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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 14:41

Терапевт перечислил случаи, когда горчичники могут нанести вред

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Терапевт Андерей Рябков заявил, что горчичники нельзя ставить при повышенной температуре и кожных болезнях.

«В первую очередь горчичники не рекомендуются к применению, если имеются кожные заболевания. Например, дерматит или нарушения кожных покровов (открытые раны), так как горчичник может спровоцировать ухудшение течения проблем. При наличии аллергии на эфирные масла, которые содержатся в горчичниках, их применять тоже не следует. Не стоит злоупотреблять терапией с использованием горчичников при лечении детей. Организм ребенка более чувствителен, соответственно, выше риск появления аллергической реакции или раздражения на коже. Я не рекомендую использование горчичников у детей на протяжении более трех-пяти минут», — приводит слова Рябкова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1567345
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