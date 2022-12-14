Терапевт рассказал, как лечить ОРВИ

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в своем ТГ-канале рассказал, что противовирусные препараты помогут только от гриппа. В случае простуды нужно подбирать средства в зависимости от каждого из симптомов. Боль в горле снимут различные спреи и леденцы с анестетиком. Принимать средства от кашля и делать ингаляции можно исключительно по назначению врача. При температуре выше 38,5 градуса поможет ибупрофен или парацетамол. Чередовать их или использовать комбинированные жаропонижающие не стоит — результата не будет, и пострадают почки. «При плохом самочувствии останьтесь дома и лучше выспитесь за пару дней. Иначе и коллег заразите, и сами осложнение схватите. И почаще открывайте окно! Это снизит вирусную нагрузку», — дал совет терапевт.

Олег Абакумов также напомнил о важности обильного питья и промывании носоглотки солевыми растворами. Сильную заложенность носа специалист рекомендует снимать сосудосуживающими спреями.