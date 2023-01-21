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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:00

Терапевт рассказала, что такое небулайзер и какие болезни можно им вылечить

Ана Горшкова
Корреспондент
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Целью небулайзера (ингалятора) является преобразование лекарства в аэрозоль для его более эффективной доставки в дыхательные пути пациента, рассказала терапевт и кардиолог Елена Быстрова.

«Терапию можно провести в периоды обострения хронических заболеваний (прежде всего бронхиальной астмы), в ситуациях, когда у пациента значительно понижена скорость вдоха (дети раннего возраста, послеоперационные больные, пациенты с тяжёлыми соматическими заболеваниями) как дома, так и в условиях стационара, пациент даже может взять небулайзер с собой в путешествие или поездку», — приводит слова врача Life.ru.

Показания для использования ингалятора: ХОБЛ, бронхиальная астма, стенозирующий ларинготрахеит, бронхообструктивный синдром. Но проводить терапию бесполезно при высокой температуре, склонности к носовым кровотечениям, при тяжёлых сердечных и сосудистых патологиях и развитии гнойных процессов — синусите, отите, ангине и ларингите.

«Мое мнение как терапевта, что эффективность небулайзерной терапии составляет около 90 процентов в решении острого ларинготрахеита, при котором осложняются респираторные инфекции. На приеме у терапевта около 90 процентов людей с кашлем. Кашель бывает сухой и влажный, от приступообразного сухого спастического кашля помогает небулайзерная терапия», — заметила врач.

По словам Быстровой, длительность курса с применением небулайзера два раза в сутки не должна превышать пяти дней. При этом уже на второй-третий день пациент ощущает положительные изменения.

Источник: https://life.ru/p/1553365
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