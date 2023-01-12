Терапевт рассказала, что входит в обязательный чек-ап здоровья

Делать его нужно регулярно после 35 лет.

Терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Мария Хасина в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что после 35 лет необходимо регулярно сдавать такие анализы, как аланинаминотрансферазу (АЛТ), чтобы оценить состояние печени, гаммаглутамилтрансаминазу (ГГТ) — состояние организма в целом, креатинин и мочевину — работу почек, мочевую кислоту — риск развития подагры, «хороший» и «плохой» холестерин (ЛПВП и ЛПНП) — исключить наличие атеросклероза. Эта информация довольно точно поможет определить диагноз и показать все проблемы организма, чтобы оперативно на них среагировать и не допустить развития.

Какие анализы помогут исключить анемию, определить иммунодефицит и наличие воспалений, способствующих развитию онкологии, читайте в полной версии материала в «СЭ».