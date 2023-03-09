Терапевт рассказала, как побороть весенний авитаминоз с помощью добавок и питания

Врач Елена Тихомирова заявила, что справиться с весенним авитаминозом помогут комплексные поливитамины, но подбирать их самостоятельно нельзя.

«Чтобы справиться с весенним авитаминозом, для начала желательно установить по сыворотке крови уровень базовых витаминов, таких как витамин D, B6, B9. Если сделать это по каким-либо другим причинам невозможно, тогда рекомендуется принимать комплексные поливитамины, посоветовавшись с врачом. Так, витамин B9 (или фолиевая кислота) содержится в любых яркоокрашенных овощах, витамин C — в цитрусовых, киви, замороженной смородине, свежем болгарском перце, витамин B12 — в мясе и печени. А вот витамин D мы не можем полноценно получить из еды, поэтому его лучше приобрести в аптеке», — приводит слова Тихомировой Life.ru.