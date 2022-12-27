Терапевт рассказала, кому не стоит ходить в баню

Врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева в интервью «Известиям» рассказала, что поход в баню может быть опасен для людей с хроническими или инфекционными заболеваниями. Наличие инфекции в этом случае чревато сепсисом и шоком. Посещение бани или сауны приводит к расширению кровеносных сосудов, от чего при наличии хронических заболеваний может развиться сердечно-сосудистая недостаточность или дисфункция больного органа.

«Высокое артериальное давление и острые сосудистые заболевания могут привести к развитию инфарктов и инсультов, наличие камней в желчном пузыре или мочевыводящих путях могут привести к острой закупорке желчного протока или мочеточников с развитием острой хирургической ситуации, вплоть до перитонита», — предупредила медик.

При головокружении, потемнении в глазах, слабости, нехватке воздуха, тяжести за грудиной и боли в любых частях тела Елена Киселева рекомендует немедленно покинуть парную. При этом важно понижать температуру тела не резко, чтобы избежать изменения давления и спазма сосудов.

«После посещения русской бани лучше постоять в более прохладном предбаннике, потом обмыться водой с постепенным понижением температуры, потом можно окунуться и в бассейн. Непосредственно в сауне можно начать обливаться теплой водой и только потом погрузиться в бассейн с прохладной водой», — пояснила врач.

Также Елена Киселева предостерегла от резкого ныряния в ледяную воду. Это может привести к остановке сердца и дыхания.

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