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Сегодня, 23:29

Терапевт рассказала секреты крепкого иммунитета

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Терапевт Алена Глушакова рассказала о секретах крепкого иммунитета. По ее словам, следует наладить полноценное здоровое питание, придерживаться нормированного режима труда и отдыха, принимать прописанные врачом витамины и заниматься физической активностью, например утренней зарядкой.

«Этот вид физических упражнений подходит для людей любого возраста и физической подготовки — это и маленькие дети, и дамы в прекрасном положении, и люди преклонного возраста. Особых условий не требуется, достаточно одного квадратного метра и вашего желания. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией. Это важно для поддержания защитных сил организма», — цитирует врача Life.ru.

Глушакова добавила, что стоит принимать плотный завтра, так как он является самым энергетически ценный приемом пищи.

Источник: https://life.ru/p/1548910
Здоровье
Питание
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