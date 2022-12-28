Терапевт рассказала секреты крепкого иммунитета

Терапевт Алена Глушакова рассказала о секретах крепкого иммунитета. По ее словам, следует наладить полноценное здоровое питание, придерживаться нормированного режима труда и отдыха, принимать прописанные врачом витамины и заниматься физической активностью, например утренней зарядкой.

«Этот вид физических упражнений подходит для людей любого возраста и физической подготовки — это и маленькие дети, и дамы в прекрасном положении, и люди преклонного возраста. Особых условий не требуется, достаточно одного квадратного метра и вашего желания. Зарядка помогает проснуться, привести свой организм в рабочее состояние и зарядиться энергией. Это важно для поддержания защитных сил организма», — цитирует врача Life.ru.

Глушакова добавила, что стоит принимать плотный завтра, так как он является самым энергетически ценный приемом пищи.