Терапевт Рябков заявил о способности ковров вызывать аллергию

Терапевт Андрей Рябков заявил о способности ковров вызывать аллергию.

«Также из-за избыточной влажности в ворсе могут появиться плесень и грибок, которые могут вызвать заболевания бронхов. Важно регулярно тщательно очищать ковер. Также не рекомендуется ходить по ковру в уличной обуви, так как на ее подошве, даже в сухую погоду, остается уличная грязь и микробы. Опасны и ковры из синтетических материалов: они выделяют токсичные испарения краски, клея и другие подобные соединения, что помимо вышеназванной аллергии способно привести владельца к регулярной головной боли и тошноте. Обнаружить опасность можно благодаря неприятному запаху», — приводит слова Рябкова Life.ru.