Токсиколог рассказал, на какие фрукты и овощи не стоит тратиться зимой

Токсиколог Михаил Кутушов в интервью изданию «Доктор Питер» рассказал, что все овощи и фрукты преимущественно состоят из воды, поэтому хранить их долго нельзя. Сохранить витамины можно с помощью заморозки. Однако, по словам врача, среди фруктов и овощей есть те, которые все же не принесут особой пользы зимой, например, помидоры, огурцы, шпинат и клубника. Велика вероятность, что они выращены в теплицах с применением большого количества удобрений. Стоит быть внимательнее и с яблоками. В зависимости от сроков созревания они хранятся от месяца до четырех. К употреблению токсиколог рекомендует зимние сорта.

Также Михаил Кутушов дал рекомендацию включить в рацион сезонные фрукты и овощи, такие как апельсины, мандарины, грейпфрут, киви, гранат, хурму, лук, картофель, репу, свеклу, морковь. По мнению специалиста, они действительно принесут пользу.