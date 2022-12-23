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Сегодня, 15:09

Травматолог объяснил, как безопасно падать при гололеде

Специалист рассказал, чего ни в коем случае нельзя делать при падении
Ольга Стрельникова
Гололед.
Фото Freepik/wirestock
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Травматолог-ортопед Данил Бактышев в интервью РИАМО рассказал, что избежать серьезных травм в гололед можно, если, падая, страховаться руками, согнутыми в локтях. При этом, как пояснил эксперт, угол между предплечьем и землей должен быть меньше 90°. Ни в коем случае не стоит вытягивать руки и падать на ладони.

«Тогда вся нагрузка при падении идет на выставленную руку. При падении на гололед лучше страховаться двумя руками, чтобы нагрузка направлялась не на предплечье, а именно на ладонь, тогда будет меньше шансов получить перелом руки», — предостерег врач.

При неминуемом падении на лед Данил Бактышев также посоветовал прижать подбородок к грудной клетке, чтобы не повредить затылок. Защитить от травм ноги и область лодыжек поможет обувь с высоким подъемом.

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