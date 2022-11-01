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Сегодня, 20:30

Травы, шапки и лучший веник: Составлен список необходимых вещей для похода в баню

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент национального банного объединения Геннадий Бартухин рассказал, чем следует вооружиться перед походом в баню, чтобы не навредить здоровью.

«Приходя в баню, надо подготовиться, иметь какой-то набор. Это в первую очередь должны быть тапочки. Но тапочки не медицинские одноразовые, а с резиновой подошвой, которые не будут скользить. И чтобы у них не было между пальцев разделения, как у вьетнамок», — сказал эксперт LIFE.

Еще одна обязательная вещь — шапка, которая будет оберегать голову при высокой температуре. Однако не следует выбирать синтетическую, лучше обратить внимание на вязаную, шерстяную, войлочную или меховую. Нужно, чтобы шапка была довольно глубокой и закрывала уши. Также не стоит забывать про подстилку для сидения (не синтетическую), особенно если это общественная баня, и варежки, если возникнет желание попариться вениками.

А вместо мыльных принадлежностей он рекомендует прихватить пакетированную или заварную ромашку, которой можно как умываться, так и обливаться.

Помимо этого, Бартухин посоветовал использовать березовый веник с дубильными веществами, которым комфортно обтираться и скрабировать тело. А если по душе дегтярное мыло, то следует брать мочалки из натуральных составов, например из лыка.

Источник: https://life.ru/p/1535874
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